Дар-эс-Салам, Танзания, 11 февраля, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Президент футбольной ассоциации в Танзании (TFF) Уоллос Кариа обвинен в дискриминации оппозиционной партией Танзании CHADEMA, сообщает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

Цитата из м/ф Футбольные звезды. реж Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

Представители партии CHADEMA обратились к президенту FIFA через Африканскую конфедерацию футбола (САF), предоставив видео-доказательство вины Кариа.

Кариа обвиняется в дискриминации и оскорблении. На заседании TFF Кариа назвал характер некоторых футболистов именем известного оппозиционера в Танзании, имя которого часто мелькает в СМИ. Имя было употреблено в негативном значении как имя нарицательное «характер Тунду Лиссу», что, по мнению оппозиционеров, показало ненависть и дискриминацию по отношению к Тунду Лиссу.

«Кариа не поддерживает права человека, свободу слова, он подстрекает политическую дискриминацию», — говорится в обращении оппозиционеров из партии CHADEMA.