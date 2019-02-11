Калуга, 11 февраля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Около 288 миллионов 600 тысяч рублей получит в 2020 году Калужская область на модернизацию здравоохранения распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева от 8 февраля. По информации официального портала правительства РФ, в регионы страны направляется 70,71 млрд рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев утвердил распределение субсидий, предоставляемых в 2019—2021 годах на строительство и реконструкцию 53 объектов здравоохранения в 45 субъектах Федерации. Средства будут направлены в рамках федерального проекта «Развитие здравоохранения».

Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области, пять районов региона в 2019 году уже получили новые мобильные фельдшерско-акушерские пункты на базе автомашины КамАЗ. Свой первый выезд мобильный ФАП уже сделал в поселок Раменский Мосальского района. Прием местных жителей вели хирург, фельдшер и врач общей практики, специалисты функциональной диагностики, работала лаборатория по забору анализов крови, гинеколог. В Мосальском районе мобильный ФАП простаивать не будет, так как здесь более 100 малонаселенных пунктов, не имеющих стационарных помещений для приема фельдшера.

Как ранее заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, цель изменений, проводимых минздравом области, — улучшение качества оказания медицинской помощи. Модернизация коснется системы фельдшерско-акушерских пунктов, будут созданы межрайонные медицинские центры, планируется централизовать станции скорой медицинской помощи и другие важные вопросы регионального здравоохранения.