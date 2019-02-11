Москва, 11 февраля, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Что такое эвтаназия, знают более половины жителей России (51%), не знают 37%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Против разрешения эвтаназии всем желающим после 60 лет, независимо от состояния их здоровья, выступают 81% опрощенных, против проведения эвтаназии достигшим возраста 18 лет — 89% граждан.

При этом половина граждан РФ (50%) считает, что всё же нужно разрешить проведение эвтаназии тяжело и безнадежно больным людям, страдающим от сильных болей, на основании заключения врача.

Больше этому склоняются молодые люди в возрасте 18−24 года — 64% опрошенных и жители крупных городов — 58%.

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Опрос проведен 4 февраля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон, разрешающий эвтаназию для тяжелобольных, действует в таких странах, как Нидерланды, Швейцария, Бельгия и США.

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