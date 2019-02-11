Москва, 11 февраля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал заявление лидера «Справедливой России» Сергея Миронова об объединении левых сил накануне выборов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«На мой взгляд, Миронову и его коллегам не хватает четкости в понимании ситуации, честности в оценках и политической воли для того, чтобы действительно бороться за справедливость, а не имитировать эту борьбу», — заявил Зюганов.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не исключил объединения партии с другими партиями левого толка перед выборами в Госдуму в 2021 году.

При этом он категорически не видит альянс с КПРФ. «Мы не берем КПРФ по определению, потому что они не готовы и не пойдут», — отметил лидер партии в Госдуме.

Миронов предложил вернуть избирательные блоки в Госдуме и напомнил о возможности блокирования между «Справедливой Россией» и «Родиной».