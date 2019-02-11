Бангкок, 11 февраля, 2019, 10:27 — ИА Регнум. В Таиланде в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан РФ, сообщает 11 февраля The Thaiger.

(сс) Aapo Haapanen Дороги Тайланда

По данным издания, инцидент произошел на острове Пхукет. После столкновения мотороллера с автомобилем двое мужчин 29 лет и 31 года были госпитализированы в больницу Патонга, где позже скончались.

В настоящее время вся информация уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в результате ДТП на тайском острове Пхукет скончался гражданин РФ. Находясь за рулём автомобиля, мужчина не справился с управлением и врезался в жилой дом.

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