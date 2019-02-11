Рим, 11 февраля, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Заявления Луиджи Ди Майо свидетельствуют о его трезвом подходе, основанном на учете интересов своего народа, и именно поэтому выводят из себя евробюрократов, глобалистов и ставленников США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 февраля, комментируя высказывания вице-премьера Италии о необходимости пересмотра антироссийских санкций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Ди Майо заявил, что правительство страны намерено добиваться отмены санкций. Власти руководствуются не симпатиями к США или России, а интересами Италии, антироссийские санкции наносят значительный убыток национальному бизнесу, сказал вице-премьер.

«Итальянский вице-премьер и лидер «Движения пяти звёзд» Луиджи Ди Майо говорит правильные вещи. Уверен, что его взгляды разделяет большинство не только итальянцев, но и жителей других европейских стран.

Такой трезвый, основанный на интересах своего народа подход и встречная народная поддержка выводят из себя евробюрократов и политиков типа Эммануэля Макрона. Они называют это «популизмом», а таких, как Луиджи Ди Майо, политиков — «популистами». Но правильно будет говорить о них как о народниках и патриотах — в противовес глобалистам и ставленникам США. Рядовые французы, кстати говоря, это хорошо понимают.

Конечно, политика санкций, применяемая Европейским союзом в отношении России, требует пересмотра в первую очередь не потому, что «санкционный режим в отношении Москвы наносит ущерб итальянскому бизнесу». Это важный аргумент, но главное заключается в другом — в том, что наша страна не совершала ничего такого, за что в принципе должна была бы быть подвергнута санкциям. Но это в том случае, если бы ЕС стоял на позиции единых критериев, применяемых и к себе, и к России.

Критерии эти, однако, всё ещё разные, политические стандарты — двойные. Поэтому и Ди Майо сложно назвать всё своими именами. Тем не менее в «правительственном контракте», заключенном партией «Лига» и «Движением пяти звезд», отмечается, что Москва для европейцев угрозой не является.

Полного пересмотра политики ЕС итальянцам, конечно, в ближайшее время добиться не удастся, но проблеск здравомыслия в современном европейском политическом мраке — это уже немало. И важно это в первую очередь не для России, а для самой Европы», — отметил Михаил Демурин.