Вашингтон, 11 февраля, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Микроконтроллеры внутри «умных» ламп сохраняют пароли от точек доступа Wi-Fi. Эту уязвимость обнаружил американский хакер под ником LimitedResults, 10 февраля сообщается на сайте motherboard.vice.com.

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Хакер утверждает, что найденная уязвимость позволят получить доступ к персональным данным пользователей. Для этого нужно вынуть из «умной» лампочки, которая управляется удаленно со смартфона через Wi-Fi, микроконтроллеры, и подключить их к компьютеру.

После этой процедуры будут доступны пароли от точек доступа Wi-Fi. Кроме того, доступ появляется и к другим данным, находящимся в незащищенном текстовом виде.

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