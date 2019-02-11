Соледар, ДНР, 11 февраля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ 21 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 11 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел со стороны ВСУ

Вооружённые формирования Украины выпустили 264 единицы боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики.

На горловском направлении зафиксировано применение 82-мм миномётов. Украинские боевики выпустили одиннадцать мин и применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении ВСУ выпустили 22 мины калибра 120 мм восемь мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские силовики выпустили 19 мин калибра 120 мм, две мины калибра 82 мм, сделали 110 выстрелов из зенитной установки, применили гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Спартак, Ясиноватая, Ленинское, Саханка, Октябрь, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В СЦКК не зафиксировали потерь среди мирных жителей Республики, а также разрушений гражданской инфраструктуры ДНР.

Сутками ранее в СЦКК заявили о 19 обстрелах Донецкой Народной Республики со стороны Украины, в ходе которых ВСУ выпустили 270 единиц боеприпасов.

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Напомним, согласно Минским соглашениям, подписанным Украиной в феврале 2015 года, применение артиллерии калибра более 100 мм запрещено. ВСУ практически ежедневно нарушают режим прекращения огня, предусмотренный соглашениями.