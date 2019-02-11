Пекин, 11 февраля, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Парки Пекина стали популярным местом для туристов во время празднования Китайского Нового года, который завершился 10 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

Андрей Грук ИА Красная Весна Храм Неба. Пекин, Китай

Одиннадцать муниципальных парков Пекина и Музей китайских садов и ландшафтной архитектуры посетило за время Весеннего фестиваля, стартовавшего 4 февраля более 2,32 млн человек, что значительно больше, чем в 2018 году.

Пи посещаемости выпал на период с 7 по 10 февраля, когда в парках отдохнуло более 400 тыс. посетителей. Летний дворец, Храм неба (Тяньтань) и Пекинский зоопарк пользовались наибольшей популярностью среди жителей и гостей города во время праздников.

Напомним, что Китайский Новый год в Поднебесной именуется Весенним фестивалем и знаменует близкий приход весны и возрождение природы. В 2019 году он выпал на 5 февраля и продлился до 10 февраля.