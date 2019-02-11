Калуга, 11 февраля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. В 2018 году архивными учреждениями Калужской области на государственное и муниципальное хранение принято 34 тыс. 242 единиц хранения, в том числе 13 тыс. 767 документов от ликвидированных учреждений, предприятий и организаций региона, сообщает 11 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации начальника областного управления по делам архивов Майи Добычиной.

Admoblkaluga.ru Документы к юбилею архивной службы.

По словам главы ведомства, объем документов, хранимых архивными учреждениями региона, по состоянию на 1 января 2019 года, составил 2 млн 581 тыс. 467 единиц хранения, из них 2 млн 514 тыс. 254 документов на бумажных носителях и 67 тыс. 213 единиц на специальных носителях (фото, фоно, видео). 125 тыс. 127 архивных документов и дел было выдано по запросу в 2018 году. Всего архивными учреждениями в минувшем году было исполнено 18 тыс. 734 обращения от граждан и организаций, проведено 213 информационных мероприятия.

«Следует отметить, что в 2018 году архивами области было оцифровано 199 дел (153 тыс. 163 листа) периода до 1917 года и 76 тыс. 813 кадров микропленки фонда пользования. Все оцифрованные описи дел размещены на страницах государственных архивов Калужской области официального сайта «Архивная служба Калужской области» в сети интернет. Это даёт возможность пользователям удаленно работать с электронными образами описей. В минувшем году в режиме удаленного доступа сделано 45 935 просмотров архивных документов», — подчеркнула Майя Добычина.

В 2019 году калужские архивисты продолжат работу по усилению контроля за сохранностью документов и организации мероприятий по дальнейшей информатизации и созданию эффективных архивных ресурсов.