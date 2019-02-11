Сеул, 11 февраля, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Организация Korea National Council of Consumer Organization проверила цены на 39 товаров первой необходимости и продуктов питания в крупных торговых точках и супермаркетах города Сеула и городах провинции Кёнгидо с 17 по 18 января 2019 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Alexas_Fotos Магазин

По данным телеканала, стоимость 24 (61,5%) товаров в этом году снизилась, а стоимость 14 (35,9%) наименований, наоборот, возросла.

По результатам проверки, стоимость яиц с начала года упала на 8,4% до 4324 вон (~$3,86), цена тофу также упала на 8,3% до 2771 вон (~$2,48). Кроме этого, стоимость таких товаров, как соевый соус (-6,1%), сухое молоко (-5,8%), соевая паста кочуджан (-5%), мука (-4,8%), туалетная бумага (-4,1%), растительное масло (-3,9%), ветчина (-3,3%) и подгузники (-3,2%) сократилась.

Однако, стоимость стиральных порошков, женских гигиенических средств, молока возросли на 6−7%. Средства для стирки выросли в среднем на 7,4% до 8946 вон (~$7,99), гигиенические средства для женщин на 6,8%, а молоко на 6,2%. Стоимость одной банки тунца осталась неизменной.