Вашингтон, 11 февраля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео отказался комментировать вопрос о роли саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 10 февраля The Washington Examiner.

(сс) U.S. Department of State Майк Помпео

«Я приветствую возможность тесно взаимодействовать с вами по этому и другим важным вопросам, касающимся прав человека, уважения верховенства права и нашего партнерства в осуществлении Глобальной программы Магнитского», — написал Помпео в послании Конгрессу США.

Это письмо из двух абзацев, направленное сенатору Нью-Джерси Бобу Менендесу — главному демократу в Комитете по международным отношениям — не смогло успокоить разочарование Конгресса по поводу ответа президента Трампа на убийство Хашогги. Менендес помог инициировать 120-дневный период расследования для введения администрацией санкций в соответствии с Федеральным законом, направленным против отдельных нарушителей прав человека.

«Администрация не выполнила юридическое требование определить ответственность за это гнусное убийство и сообщить Конгрессу, — заявил Менендес. — Я очень разочарован тем, что ответ госсекретаря Помпео не приближается к выполнению уставного мандата и демонстрирует то, чего администрация хотела все это время — чтобы убийство Хашогги было забыто».

Помпео отметил, что администрация внесла в черный список 17 должностных лиц Саудовской Аравии, которые непосредственно участвовали в операции по уничтожению и расчленению Хашоги на дипломатическом объекте в Турции. Однако он не затронул вопрос о том, следует ли применять санкции в отношении наследного принца Саудовской Аравии в качестве нарушителя прав человека.

«С помощью или без помощи администрации комитет по иностранным делам будет добиваться реальной ответственности за жестокое убийство Джамала Хашогги, — пообещал председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель. ‑ И отказ администрации заниматься этим вопросом и держать Конгресс в курсе подчеркивает необходимость добраться до сути того, что мотивирует внешнюю политику Трампа».

Помпео утверждал, что законодатели должны сбалансировать свой гнев по поводу убийства Хашогги с ценностью альянса с Саудовской Аравией, который администрация рассматривает как ключевой оплот против иранского влияния на Ближнем Востоке.

«Мы агрессивно использовали Глобальную программу Магнитского в случае Саудовской Аравии и в других странах, со 101 обозначением по всему миру, — написал он Менендесу. — Мы будем продолжать использовать соответствующие органы власти для привлечения виновных к ответственности за убийство г-на Хашогги и установления ощутимых и значительных последствий».

Менендес, который хотел, чтобы Помпео дал конкретное определение о роли саудовского наследного принца в данном деле, процитировал письмо как часть «продолжающихся усилий по сдерживанию» интереса Конгресса к убийству.

«Я буду продолжать настаивать на том, чтобы президент полностью привлек к ответственности тех, кто несет ответственность за смерть г-на Хашогги, чтобы соблюдать законы Соединенных Штатов», — настаивает Менендес.

Как сообщало ИА REGNUM, невеста убитого в саудовском консульстве в Стамбуле Джемаля Хашогги в марте направится в США, чтобы добиться справедливого расследования и изменения отношения американских властей. По ее мнению, теперь, когда Конгресс обновлен, есть надежда на повышение внимания к убийству саудовского журналиста.