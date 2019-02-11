Калуга, 11 февраля, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Профилактическое мероприятие «Пешеход» началось на автомобильных дорогах федерального значения А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль», М-3 «Украина» в Калужской области, сегодня 11 февраля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отдельном батальоне дорожно-патрульной службы управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, данная акция направлена на формирование у водителей дисциплинированного поведения в части соблюдения проезда пешеходных переходов и пресечение нарушений правил дорожного движения пешеходами, привитие им навыков ношения световозвращающих элементов одежды.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

Акция «Пешеход» продлится на федеральных автодорогах Калужского региона до 28 февраля. Особое внимание будет уделяться пешеходам, передвигающимся в темное время суток на загородных автодорогах без световозвращающих элементов на одежде.

С начала 2019 года на федеральных автодорогах Калужской области зарегистрировано четыре ДТП с участием пешеходов, в которых три человека погибли и двое получили травмы различной степени тяжести. Только в январе этого года сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД пресечено 375 нарушений правил дорожного движения пешеходами, связанных с переходом проезжей части в неустановленном месте, и более 90 нарушений водителями, не предоставляющими преимущества в движении пешеходам.

Госавтоинспекция Калужской области напоминает, что в соответствии с действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей на пешехода, нарушившего правила перехода проезжей части и на водителя, не предоставившего преимущество в движении пешеходу от 1500 до 2500 рублей.