Калуга, 11 февраля, 2019, 09:43 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшую неделю цена на бензин выросла на 1,4%, на автозаправках один литр бензина продается по цене 43,41 рубля, сообщает 11 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации Росстата.

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Рост цены на бензин передвинула Калужскую область с четвертого места на седьмое в рейтинге рынка нефтепродуктов в Центральном федеральном округе. Первое место с самым дешевым бензином в Центральном федеральном округе занимает Костромская область, где литр бензина продается по 42,71 рубля.

Впрочем, калужане продолжают удерживать лидерство в цене на дизельное топливо. На автозаправках калужского региона дизтопливо по-прежнему стоит 44,87 рубля, оставаясь самым дешёвым среди областей ЦФО.