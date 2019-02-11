Москва, 11 февраля, 2019, 09:43 — ИА Регнум. В Госдуме отдали Великобритании первое место по провокациям. Таким образом в нижней палате парламента отреагировали на заявление министра обороны королевства Гэвина Уильямсона.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход Великобритании из Евросоюза

«Великобритания однозначно заслуживает статус главной страны-провокатора в современном мире! Также Лондон приводит самую оголтелую русофобскую политику», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что после Брексита Лондон должен быть готов «усилить свое глобальное присутствие, повысить смертоносность своего оружия и увеличить свой вес».

Уильямсон также намерен поддержать призыв президента США Дональда Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону, чтобы «справляться с теми провокациям, которые устраивает Россия». Выдержки из речи министра, с которой он намерен выступить 11 февраля, опубликовали Reuters и The Times.