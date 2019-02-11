Киев, 11 февраля, 2019, 09:45 — ИА Регнум. С начала 2019 года огонь унёс жизни более 300 жителей Украины, ещё 171 человек получил травмы различной степени тяжести, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщил 10 февраля официальный сайт ведомства.

Илларион Прянишников. Погорельцы. 1871

Спасатели отметили, что чаще всего причиной пожара становились нарушения правил пользования печным оборудованием, неисправные бытовые приборы и перегрузка электросетей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Хмельницкой области во время движения загорелся пассажирский автобус. Пламя охватило моторный отсек и салон машины. К счастью, никто не пострадал.

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