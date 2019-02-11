Чебоксары, 11 февраля, 2019, 09:38 — ИА Регнум. В Чувашии свыше 16,1 тыс. жителей республики имеют право на хранение и ношение оружия, из них около 14,6 тыс. человек владеют огнестрельным длинноствольным оружием. Ежегодно число граждан, получающих право на ношение оружия, растёт на 4−5% — прирост происходит, как правило, за счёт молодёжи, приобретающей травматическое оружие. В то же время в прошлом году лицензии на право хранения и ношения оружия аннулированы у 106 граждан — в основном в связи со смертью собственника или продажей оружия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на брифинге заявил начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Чувашии подполковник полиции Андрей Каринкин.

ИА REGNUM Продление лицензии

Встреча с журналистами прошла в преддверии 50-летия создания подразделения государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы, которое отмечается 12 февраля. В этот день в 1969 году в управлении административной службы МВД был образован 4-й отдел, занимавшийся разрешительной работой. В апреле 2016 года в связи с образованием Росгвардии подразделения лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля (в области оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса) вошли в структуру вновь созданного ведомства.

ИА REGNUM Подполковник полиции Андрей Каринкин

В управлении Росгвардии по Чувашии накануне профессионального праздника подвели итоги работы центра лицензионно-разрешительной работы за 2018 год. Было отмечено, что в настоящее время в республике разрешение на хранение и ношение оружия имеют 16 143 человека, в их пользовании находится 26 027 единиц оружия. В том числе 14 579 жителей зарегистрировали право на владение огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием (20 060 единиц оружия), 2947 человек — на ношение огнестрельного оружия ограниченного поражения («травматики», 3219 единиц), 1388 граждан — на владение огнестрельным оружием с нарезным стволом (1950 единиц), 629 человек оформили разрешение на хранение и ношение газовых пистолетов и револьверов (695 единиц). Ещё 45 человек в Чувашии имеют наградное оружие (к примеру, кортики, пистолеты Макарова). Также имеется четыре оружейных коллекционера.

«Число граждан, имеющих оружие, увеличивается из года в год незначительно. Это связано в большей степени с разнообразием оружейного арсенала. В основном увеличивается за счёт огнестрельного оружия ограниченного поражения — так называемого травматического оружия с резиновыми пулями: ежегодно рост составляет порядка 4−5%, в основном за счёт молодёжи», — говорит Андрей Каринкин.

За прошлый год аннулировано 111 лицензий на хранение и ношение оружия у 106 граждан. По словам руководителя центра лицензионно-разрешительной работы, главные причины — смерть собственника, добровольный отказ от хранения оружия, продажа или перерегистрация. Фактов хищения не было, но было шесть фактов утраты оружия охотниками.

«Человеческий фактор. Топят оружие по невнимательности. У всех лицензии аннулированы на пять лет», — говорят в ведомстве.

С ростом выдачи числа разрешений усиливается и контроль за оборотом оружия. В 2018 году к административной ответственности за нарушение правил оборота оружия управлением Росгвардии привлечены 678 лиц, изъято 868 единиц оружия и свыше 1930 боеприпасов. Из незаконного оборота с последующим возбуждением уголовного дела изъято 34 единицы оружия.

Отметим, что лицензия на право хранения и ношения оружия выдаётся на пять лет. Для её получения, помимо медосмотра и оплаты госпошлины, необходимо пройти образовательные курсы, которые состоят из теоретической и практической части.

ИА REGNUM В управлении Росгвардии напоминают о компенсации за добровольно сданное незарегистрированное оружие

В управлении отмечают, что Чувашия входит в число лучших регионов в части организации работы по добровольной сдаче незарегистрированного оружия. Ежегодно на эти цели выделяются бюджетные средства — в прошлом году было предусмотрено 425 тыс. рублей. В Чебоксарах за добровольную сдачу нелегального оружия выплачивается 9 тыс. рублей, в сельской местности — по 5−7 тыс. рублей. В прошлом году более 70 жителей сдали 67 единиц незарегистрированного оружия, 11 основных частей к ним и свыше 580 патронов.

«В основном сдают охотничье или боевое оружие, которое осталось от дедов со времён войны. Как правило, происходит это при разборе домов, чтобы начать новое строительство. Старенькое ружье на учёт не поставить, не зарегистрировать, легально продать нельзя, единственный выход — сдать добровольно, результатом чего станет освобождение от уголовной ответственности. Комиссия оценивает сданное оружие, затем оно уничтожается», — сказал Андрей Каринкин.