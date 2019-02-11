Сеул, 11 февраля, 2019, 09:34 — ИА Регнум. В 2018 году производство автомобилей в Южной Корее снова упало. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей из Ассоциации корейских предприятий автомобильной промышленности (КАМА).

Производство автомобилей

По их данным, автомобильное производство страны сократилось на 2,19% до 4,02 млн единиц по сравнению с 2017 годом.

Известно, что производство автомобилей продолжает падать третий год подряд. В 2015 году было произведено 4,55 млн автомобилей. Однако спустя три года, количество выпускаемых автомобилей не превысило 4,11 млн единиц.

Кроме того, согласно представителям из Ассоциации корейских предприятий автомобильной промышленности (КАМА), в феврале 2018 года приостановка завода GM Korea в городе Кунсан отразилась на внутреннем спросе и низком экспорте.