Астана, 11 февраля, 2019, 09:31 — ИА Регнум. В Кустанае по подозрению в коррупции арестован сотрудник национального бюро по противодействию коррупции Аскар Ж., сообщает 11 февраля издание Informburo со ссылкой на Кустанайский областной суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Специализированный районный суд Кустаная удовлетворил ходатайство коллег Аскара Ж. о мере пресечения в виде содержания под стражей. Сотрудник антикоррупционного ведомства подозревается в покушении на получение взятки в значительном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2018 года специализированный межрайонный суд Астаны отправил начальника административного департамента министерства культуры и спорта Казахстана Ереная Д. под домашний арест. Чиновник подозревается в получении взятки.