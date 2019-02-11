Воронеж, 11 февраля, 2019, 09:21 — ИА Регнум. В Воронеже разразился скандал вокруг планов властей снести здание Театра оперы и балета. Здание 1961 года постройки, расположенное в самом центре Воронежа, напротив правительства области, как утверждают специалисты, уже давно перестало быть комфортным и для артистов, и для зрителей, тем более за почти 60 лет капитального ремонта оно ни разу не видело. Однако после того, как идея была поддержана на заседании общественного совета при департаменте культуры Воронежской области, за здание вступились краеведы и градозащитники.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Театр оперы и балета в Воронеже

10 февраля на специализированной платформе появилась петиция, адресованная губернатору Александру Гусеву и главе города Вадиму Кстенину, с требованием «спасти» здание Театра оперы и балета.

«Мы против планов по сносу здания театра и просим вас сохранить существующее здание без какого-либо вмешательства в его архитектурный облик. Необходимые реставрационные работы могут быть выполнены по современным технологиям без сноса здания. Мы считаем неверным решением строить новодел, когда есть историческое здание. Это показывает практика европейских городов, которые сохраняют свое наследие для будущих поколений и тем самым привлекают большое количество туристов. Историческая недвижимость — наиболее ценный актив любого города, именно первоначальный облик привлекает внимание и возбуждает в людях лучшие чувства», — говорится в тексте петиции.

«Здание Театра оперы и балета является визитной карточкой города, печатается на конфетах, открытках и сувенирной продукции, которую гости города увозят с собой. В городе осталось немного подлинно исторических зданий, представляющих реальную архитектурную ценность. В стратегии развития Воронежа, принятой в декабре 2018 года, говорится о том, что Воронеж должен становиться культурным центром, в городе необходимо развивать и туризм. Каким образом можно развивать культуру и туризм, когда в городе нет бережного отношения к своей истории? Такой город не будет привлекателен для туристов», — считают авторы обращения.

Отметим, что на 09:00 11 февраля петицию уже подписали почти две тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, судьба здания воронежского Театра оперы и балета обсуждалась последние несколько лет. В последние месяцы власти заявляли, что рассматриваются различные варианты решений — в том числе и реконструкция. Однако в декабре было объявлено о том, что здание пойдет под снос.

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