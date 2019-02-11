Москва, 11 февраля, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Российские авиакомпании могут лишиться права на льготную стоимость услуг на международных рейсах в аэропортах страны, предложение по выравниванию тарифов для отечественных и иностранных перевозчиков поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщают 11 февраля «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Александра Редько.

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту

Отмечается, что с соответствующей инициативой в 2018 году выступила Ассоциация европейского бизнеса. На сегодняшний день обслуживание самолетов российских авиакомпаний обходится в три раза дешевле, чем иностранным.

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При этом Редько подчеркнул, что уравнивать тарифы необходимо постепенно и с учетом экономических реалий. Как отмечают эксперты, повышение тарифов спровоцирует рост цен на авиабилеты и снижение пассажиропотока за границу.

Напомним, по данным Росавиации, в 2018 году в России количество авиапассажиров увеличилось на 10,6%, авиакомпании перевезли более 116 млн человек. При этом международными рейсами российских авиакомпаний в 2018 году воспользовались почти 47,4 млн человек, что на 11,5% больше, чем в 2017 году.

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