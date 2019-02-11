Красноярск, 11 февраля, 2019, 08:56 — ИА Регнум. В Красноярске в ледовом дворце «Кристалл арена» представили медали XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 февраля в правительстве Красноярского края.

Вадим Кофман, krskstate.ru Медаль Универсиады-2019 в Красноярске

Корпуса медалей выполнены из инновационных высокопрочных алюминиевых сплавов и покрыты драгоценными металлами — золотом, серебром и бронзой. По данным краевых властей, для производства медалей использовали алюминиевый сплав, применяемый в авиакосмической отрасли и судостроении. В него входит редкоземельный элемент скандий, позволяющий повысить эксплуатационные свойства алюминиевых изделий.

В целом на изготовление медалей ушло около тонны алюминиевого сплава, на золочение медалей — не менее 420 граммов чистого золота 999-й пробы. Вес медалей — от 247 до 250 граммов. В краевом правительстве напомнили, что вес одной олимпийской медали в Сочи достигал 531 грамма.

Процесс производства одной медали для Универсиады занимает около четырёх рабочих дней. Уточняется, что официальным поставщиком Студенческих игр в категории «Наградные комплекты» является компания «Русал», которая и стала организатором презентации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта.