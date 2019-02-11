Иркутск, 11 февраля, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Группа студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) во главе с заместителем директора Института авиамашиностроения и транспорта, доцентом Игорем Бобарикой придумали беспилотник, внешне напоминающий катамаран, и назвали его «дроножабль». Как сообщает сайт ИРНИТУ, название этой машины, предназначенной для выполнения длительного мониторинга, геологоразведки и картографии, а также для поиска людей, обеспечения связи и трансляции массовых мероприятий, уже зарегистрировано Роспатентом.

ИРНИТУ «Дроножабль»

Внешне модель аппарата напоминает катамаран, оборудованный композитным крылом, баллонами с несущим газом и силовыми установками. На сегодняшний момент авторы спроектировали и собрали макет машины, но уже к концу 2019 года изобретатели планируют изготовить её прототип.

ИРНИТУ «Дроножабль» внешне модель аппарата напоминает катамаран

Как пояснил начальник отдела управления интеллектуальной собственностью Игорь Калошин, зарегистрировав товарный знак, университет «пополнил» профессиональный язык инженеров новым словом. Обозначение «дроножабль» зарегистрировано в четырех классах Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).