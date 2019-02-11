Москва, 11 февраля, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Бензин в России одинаково доступен автолюбителям далеко не во всех регионах. Так, на среднемесячную заработную плату житель Москвы может приобрести 1699 литров АИ-92, а, например, в Кабардино-Балкарии всего 517 литров. Таковы результаты исследования, проведённого экспертами РИА Рейтинг на основе данных Росстата.

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Анализ объёма бензина марки АИ-92, который могут купить на собственную среднемесячную зарплату жители разных регионов России, показал, что самый доступный бензин — в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь на среднюю зарплату можно купить 2006 литров бензина в месяц. После него по доступности топлива идёт Москва, а тройку лидеров замыкает Ненецкий автономный округ (1588 литров).

Также объём свыше 1 тыс. литров на свою среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Чукотки, Магаданской, Сахалинской, Мурманской и Московской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа, Камчатки, Петербурга, Якутии и Коми.

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Росстат: бензин подорожал на 34 копейки

Меньше всех топлива могут позволить себе жители Дагестана — всего 483 литра в месяц. Не лучшим образом обстоят дела и в других республиках Северного Кавказа. Так, в Карачаево-Черкесии на среднемесячную зарплату удастся купить 508 литров бензина, а в Кабардино-Балкарии — 517 литров.

Не отстаёт от Северного Кавказа и юг России. Жители Калмыкии, Адыгеи и Крыма также не могут похвастаться большими объемами бензина, которые они могут купить на свою зарплату. Здесь эти показатели составляют 496, 508 и 514 литров соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата, в период с 28 января по 4 февраля цены на бензин повысились в пяти регионах России, в 13 снизились. Больше всего бензин подорожал в Тюмени — на 2,2%. При этом наиболее заметное снижение цен зафиксировано в Иркутске — на 2,1%, Магадане — на 1,1% и Кызыле — на 0,9%. За неделю бензин в среднем по стране подорожал на 34 копейки за литр. Больше всего подорожало топливо марки АИ-98 — на 85 копеек за литр, АИ-92 подорожал на 2 копейки, цена за литр бензина марки АИ-95 не изменилась.