Тара, Омская область, 11 февраля, 2019, 08:12 — ИА Регнум. О вопиющей ситуации сообщили 10 февраля омские массмедиа. Оказалось, что на севере Омской области негде набрать воды для тушения пожаров из-за отсутствия колонок.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Например, в селе Чекрушево Тарского района в феврале загорелся гараж с машиной внутри. На место прибыли пожарные из Тары, вот только тушить им было нечем, передаёт «СуперОмск».

Эту ситуацию обсуждают на страницах паблика «Подслушано в Таре» в соцсети «ВКонтакте».

"Вот и дождались чекрушанцы ещё одной беды! Мало того, что в селе нет ни капли воды, и это даже и не беда по сравнению с тем, что произошло ночью — пожар!!! Это хорошо, что зима, соседи с лопатами бегали, снег кидали и тушили пожар… У тарских пожарок вода закончилась, и набирать её негде, только в Таре! Ну и где же в селе колодцы, из которых пожарки могли бы заправиться водой?» — такое сообщение появилось в паблике 9 февраля.

«Буквально неделю назад оставлял комментарий о том, что нет ни воды, ни колонок в Чекрушево, этот случай должен стать толчком, чтобы люди написали коллективное заявление в прокуратуру», — комментирует подписчик паблика.

«Воды нет не только там, где живёт моя мама, в Колосовском районе её дают по часам, раз в день, но это всё только зависит от людей! Инициатива должна идти от людей, в Китае уже роботы, а у нас элементарно воды нет!» — подчёркивает ещё одна подписчица.

«СуперОмск» отмечает, что похожая ситуация складывается ещё в ряде сел района — нет ни колонок, ни гидрантов. Недавно в деревне Нерпинка случился пожар, а огнеборцам негде было набрать воды, только в реке, где толщина льда — более метра.