Иркутск, 11 февраля, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Неимоверные усилия пришлось предпринимать местным жителям и спасателям, чтобы отвести воду из населённых пунктов двух районов Иркутской области. Как пояснили в региональном ГУ МЧС, впадающий в реку Олху ручей (его ширина составляет два метра, а глубина — 50 сантиметров) в условиях экстремально низких температур промёрз до дна, и вода, выйдя на лёд, стала подтапливать приусадебные участки в селе Олха Шелеховского района. Также накануне, 10 февраля, рекой Ангара было подтоплено 40 метров гравийной дороги местного значения в районе железнодорожной станции Батарейная под Иркутском.

ГУ МЧС по Иркутской области Наводнение в Иркутской области

«К месту была направлена межведомственная группа. Главой Олхинского сельского поселения были организованы работы по созданию обводного канала с привлечением тяжелой спецтехники, произведено вскрытие 500 метров ледового поля ниже по течению ручья для отвода воды от поселка», — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Валерий Шанц.

По его словам, во многом благодаря этим своевременными действиям удалось минимизировать негативные последствия подтопления. Тем не менее в ходе состоявшегося 10 февраля заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Шелеховского района было принято решение о введении на территории Олхинского муниципального образования режима ЧС, поскольку угроза наводнения всё ещё сохраняется, и необходимы дальнейшие работы по расчистке русла водоотводного канала.

«На случай возможного ухудшения ситуации в готовности находится пункт временного размещения, рассчитанный на 375 мест», — заявили спасатели.

Что касается состояния дороги в районе железнодорожной станции Батарейная, то на сегодняшний день вода там замёрзла, увеличения подтопленного участка не наблюдается, дорога в проезжем состоянии, отмечают в МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аномальные морозы (-53°С) в Иркутской области наблюдаются из-за арктического антициклона. Метеорологи также отмечают, что за последние 20 лет холодные первые декады в Приангарье наблюдались в 2013, 2010, 2006, 2005 и 2001 годах.