Москва, 11 февраля, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Российский рубль пошел 8 февраля в рост более уверенно. Хотя утро для рубля оказалось не слишком радостным — доллар и евро попытались предпринять контратаку, но к середине дня евро не выдержал и начал падать, а вслед за ним скатился вниз и «гринбек». К закрытию торгов 8 февраля рубль вырос к доллару на 0,1%, до 65,81 руб., а к евро — на 0,28%, до 74,5 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Совет директоров Банка России 8 февраля принял решение сохранить ключевую процентную ставку на текущем уровне 7,75%. Решение было ожидаемо рынком, однако, успокаивающие комментарии ЦБ о том, что инфляция в январе не превысила границ прогноза регулятора, помогли рублю укрепиться.

В выходные дни глобальное рейтинговое агентство Moody’s объявило о повышении суверенного рейтинга России со спекулятивного уровня Ва1 до инвестиционного уровня Ваа3. Рейтингу присвоен «стабильный» прогноз. Повышение рейтинга страны до инвестиционного уровня означает, что инвестиционные риски страны сократились.

Несмотря на то, что Moody’s не исключает новых антироссийских санкций, в агентстве считают, что экономика России обладает солидным запасом прочности, в том числе низкой долговой нагрузкой, чтобы успешно противостоять влиянию санкций. Сегодня, 11 февраля, это событие может позитивно повлиять на курс рубля.

Цена нефти Brent к вечеру 8 февраля выросла на 0,57%, до $62,05 за баррель. Курс евро к доллару в четверг опять незначительно понизился, в этот раз на 0,02%. Исходя из повышения рейтинга России, в прогноз по курсу доллара на 11 февраля внесены коррективы до 65−66,4 руб., прогноз по курсу евро тоже скорректировался до 74,1−75,5 руб.

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