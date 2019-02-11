Барнаул, 11 февраля, 2019, 06:42 — ИА Регнум. То, что павильоны и киоски в России то запрещают, то вновь разрешают, алтайский общественник Константин Емешин назвал проблемой, порождаемой коррупцией во власти. Комментируя заявление замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова о возможности возврата торговых палаток и ларьков на улицы российских городов, он пояснил:

Борис Кустодиев. Торговка овощами (фрагмент). 1920

«Это не проблема торговли и граждан. Это проблема, порождаемая природой российской власти. Во-первых, сегодняшняя власть в России полностью дистанцирована от гражданского общества, да и общество смотрит на власть как на «священную корову». Поэтому где ставить ларек или не ставить, должны решать сами жители микрорайона.

Но «вертикаль власти» полностью раздавила и местное самоуправление, и территориальное самоуправление. Вторая движущая сила — коррупционные механизмы организации «вертикали». Приходят к высокому чиновнику представители торговых сетей, находят интерес этого чиновника, и тот инициирует процесс уничтожения ларьков, причем выборочно… только «не своих». Следом приходит представитель малого бизнеса и тоже находит интерес этого же чиновника. И тогда начинается новая зачистка «не своих».

Вспомните, как зачищали в Барнауле ларьки «Роспечати» — в зависимости от настроения то мэра, то губернатора. Поэтому главная проблема не в ларьках, а в природе нынешней коррумпированной вертикали власти, которая обезопасила себя тем, что полностью «увела в пропагандистский блуд об окружении «врагами» общественное сознание».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Минпромторг подготовил законопроект, допускающий возвращение торговых палаток и ларьков на улицы российских городов. Как пояснил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, магазинов не хватает на всех производителей, желающих предлагать свою продукцию в различных торговых точках. По его мнению, развитие малых форматов торговли обеспечит до 250 тыс. рабочих мест.