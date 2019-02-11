Ревда, Свердловская область, 11 февраля, 2019, 07:07 — ИА Регнум. В Свердловской области на центральной площади города Ревды прошёл митинг в защиту памятника основателю СССР Владимиру Ленину. На мероприятии, организованным региональным обкомом КПРФ, присутствовали порядка 1000 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Черемных Сбор подписей на митинге в защиту памятника Ленину в Ревде

Митинг начался возле памятника Ленину в 12:00 по местному времени (10:00 по мск) 10 февраля и продлился в течение часа.

«Мы собрались здесь не только для того, чтобы отстоять памятник Ленину, но и для того, чтобы отстоять честь нашей истории», — заявил ведущий массового мероприятия.

После этого участники митинга начали скандировать: «Не трожь Ленина!»

Также на мероприятии выступил глава свердловского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачёв.

«Всё это время идёт информационная война. Настоящая информационная война. Вы видите, что в СМИ постоянно пытаются продавить одну простую мысль, что вопрос демонтажа вот этого памятника — это исключительно хозяйственный вопрос, вопрос благоустройства, и в нём нет никакого политического подтекста. Мы с вами отлично понимаем, что это не так», — заявил Александр Ивачёв.

Он пояснил, что власти ведут демонтаж социального государства, а Владимир Ленин — основатель первого в мире государства рабочих и крестьян, памятники ему — это символы социального государства и социальных завоеваний. Также Александр Ивачёв пояснил, что в ходе представления проекта реконструкции площади городские власти не выносили проект без памятника на голосование, а всё что было представлено — это «картинки, не имеющие никакого отношения к проекту и площади».

«Они нам говорят, выбирайте: «Или Ленин, или фонтан. А зачем такой выбор вообще ставить? Я, честно, и за Ленина и за фонтан», — заявил Александр Ивачёв, добавив, что не видит никаких проблем в том, чтобы реконструировать площадь, оставив памятник и установив фонтан.

Он подчеркнул, что в ответе на его депутатский запрос глава Ревды Ирина Тейшева указала на то, что средств на перенос памятника Ленину в бюджете города не предусмотрено.

На митинге также выступила секретарь городского комитета КПРФ города Ревды Тамара Кинева. Она возмутилась заявлениями местных властей о том, что памятник Ленину якобы не вписывается в концепцию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов (проект реконструкции площади Победы разработан согласно этой концепции).

Организаторы мероприятия подчеркнули, что на данный момент собрано более 2800 подписей против сноса памятника Ленину. Сбор подписей продолжался и в ходе мероприятия.

Отметим, что поддержать протестующих против сноса памятника Ленину на центральную площадь Ревды приехали 16 представителей Исетской линии Оренбургского казачьего войска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города Ревды Ирина Тейшева заявила, что по планам реконструкции центральной площади города памятник Ленину должен быть снесён, а вместо него появится светомузыкальный фонтан. Она сообщила, что якобы именно такой проект был вынесен на голосование в день выборов президента России 18 марта 2018 года. Глава Ревды отмечала, что если проект будет изменён, то выделенные на него федеральные средства якобы могут отозвать. При этом решения о том, что делать с памятником Ленину после демонтажа, где установить его, в мэрии до сих пор не принято.

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Информация о том, что памятник Владимиру Ленину хотят снести, вызвала волну негодования среди части горожан, представителей общественных и ветеранских организаций, а также ряда политических партий и движений. Ими было принято решение провести митинг и бороться за сохранение монумента на площади.