Украинские сложности и японские цели – внимание на Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Абэ продолжит переговоры с Россией по мирному договору;
- Мюллер завершит свое расследование, когда посчитает нужным;
- Украинская Госпогранслужба заявила о сложностях въезда в Россию;
- В МИДе заявили, что никто не заставит РФ качать газ через Украину;
- Мадуро открыл крупнейшие в истории Венесуэлы военные манёвры.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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