Москва, 11 февраля, 2019, 03:25 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы 14 февраля 2019 года продолжит рассмотрение дела о личном банкротстве гендиректора машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы», зятя известного российского режиссёра Никиты Михалкова — Альберта Бакова. Последнему удалось оспорить собственное банкротство, и суд принял новое решение по иску, предъявленному ему ПАО «Бинбанк», введя процедуру реструктуризации задолженности вместо распродажи имущества. 14 февраля суд рассмотрит дополнительные требования банка, а на 9 апреля назначены слушания по процессуальному правопреемству. Ранее суд уже утвердил передачу прав требования от банка к ООО «Литейное производство», которое с 28 декабря 2018 года выступает единственным участником ООО «КТЗ», созданного госкорпорацией «Ростех». Именно ООО «КТЗ» выступает процессуальным правопреемником во многих судебных спорах, включая банкротные, где ответчиками являются предприятия группы «Тракторные заводы». ООО выкупает право требования долга у Внешэкономбанка, после выставления претензий которым у группы и начались финансовые проблемы. Теперь очередь дошла и до долгов одного из топ-менеджеров концерна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vgtz-traktor.ru Волгоградский тракторный завод

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Напомним, в состав крупного российского машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы», который возглавлял Альберт Баков, входят десятки компаний, заводов оборонной и гражданской промышленности. Они находятся в ряде регионов России, в том числе в Карелии, Мордовии, Чувашии, Липецкой, Курганской, Владимирской, Волгоградской областях и Алтайском крае. О проблемах концерна стало широко известно в 2017 году, когда ВЭБ, перекупивший у банков право требования многомиллиардной задолженности, начал требовать возврата долгов. По разным сведениям, сумма долга на сегодня составляет 70−90 млрд рублей. Помимо гражданских исков ВЭБ предъявил к ряду заводов банкротные претензии. В апреле 2018 года другая госкорпорация — «Ростех» приняла решение во избежание разорения старейших заводов и оборонных предприятий выкупить право требования долга концерна. Заявлялось, что гражданская часть «пула» группы перейдёт под управление ООО «Холдинг Транспортные компоненты» (единственный учредитель — зарегистрированное на Кипре Tadorix Consultants Limited).

Окончательно решение ВЭБ утвердил в августе, а с декабря 2018 года в судебных делах компаний концерна началось процессуальное правопреемство — с ВЭБ на ООО «КТЗ», созданное Ростехом в сентябре 2018 года. В конце декабря 2018 года единственным участником ООО «КТЗ» стало ООО «Литейное производство» из Твери. Предприятие создано в 2014 году, участники — ООО «КСК Литейные заводы» (создано в мае 2018 года, единственный участник — ООО «Холдинг Транспортные компоненты») и АО «НПО «Высокоточные комплексы» (учредитель — Ростех).

Банкротства Альберта Бакова, тогда ещё гендиректора концерна «Тракторные заводы», потребовало ПАО «Бинбанк», предъявив задолженность в размере более 78 млн рублей. В сентябре 2018 года Альберт Баков был признан банкротом, так как в дело не было представлено доказательств соответствия бизнесмена требованиям для процедуры реструктуризации долга. В отношении него начали этап реализации имущества. Примечательно, Альберт Баков с июля 2018 года, уже после начала слушаний по делу об его банкротстве, был назначен руководителем предприятия, входящего в состав Ростеха, — АО «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения».

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В декабре 2018 года Альберт Баков оспорил вердикт суда по своему банкротству, и по делу было вынесено новое решение — ввести процедуру реструктуризации задолженности сроком на шесть месяцев.

«Апелляционный суд находит правильными выводы суда первой инстанции о наличии признаков банкротства и обоснованности заявления кредитора, однако суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции не принял во внимание возможность введения процедуры реструктуризации долгов», — отмечалось в определении суда.

Помимо этого, банк снизил свои требования, отказавшись от претензий на сумму 59,127 млн рублей. Также была произведена замена кредитора ПАО «Бинбанк» на ООО «Литейное производство» в порядке процессуального правопреемства. Между тем 14 февраля 2019 года суд должен рассмотреть ещё одно заявление банка о включении требований в реестр кредиторов, сумма не уточняется, а на 9 апреля назначено рассмотрение ходатайства о процессуальном правопреемстве — подробности этого документа не сообщаются.