Нижний Новгород, 11 февраля, 2019, 02:06 — ИА Регнум. В Арзамасе (Нижегородская область) зреет крупный скандал, связанный с получением квитанций за потреблённое в 2018 году тепло, в которых одним жителям многоквартирных домов насчитали долг в несколько тысяч рублей, а «у других, наоборот, минус». Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Курдюмов (фракция ЛДР) на своей странице в соцсетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

«А живут все люди в одном городе и даже в соседних домах. От решения ДУК в шоке даже местная администрация. Помню, подобная ситуация была в Нижнем Новгороде, тогда всё заново пересчитали, и всплыла ошибка. Кажется, кто-то снова пытается нажиться на жителях», — заявил депутат и пообещал разобраться в ситуации, подключив «все проверяющие структуры, чтобы подобная ситуация не возникла в другом районе Нижегородской области».

Нижегородские СМИ сообщают, что огромные счета за тепло после перерасчёта получили не только жители Арзамаса. Схожая ситуация сложилась в городе Шахунья, где суммы составляют от трёх до девяти тысяч рублей. А жители посёлка Гремячево городского округа Кулебаки, получив огромные счета, 6 февраля 2019 года вышли на митинг, удивляясь, откуда такие суммы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года схожий скандал произошёл в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода. Получив огромные счета за отопление, жители перекрыли в знак протеста улицу. Мэр города Владимир Панов посоветовал пока не платить, обещая разобраться. После того, как в ситуацию вмешались и областные власти, счета были аннулированы.

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