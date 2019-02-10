Манила, 10 февраля, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Япония и Филиппины собираются обсудить стоящие перед двумя странами вопросы в сфере военно-политической и морской безопасности, сообщает 10 февраля Синьхуа со ссылкой на заявление главы МИД Японии Таро Коно после встречи со своим филиппинским коллегой Теодоро Локсином.

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По словам филиппинского министра, Манила и Токио «признали, что поддержание и поощрение мира и стабильности в регионе является коллективной ответственностью, которая должна быть подкреплена взаимным доверием, искренним диалогом и функциональным сотрудничеством».

Коно находится на Филиппинах с трехдневным официальным визитом, который завершается 11 февраля.