Вашингтон, 10 февраля, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Возможность введения нового «шатдауна» в США уже через несколько дней не исключается. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвейни в эфире телекомпании NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, работу правительства США могут приостановить в случае, если Конгресс не выделит финансовые средства на возведение стены на границе с Мексикой.

«Давайте признаем, что в переговорах с президентом (президент США Дональд Трамп) превалирует точка зрения левого крыла Демпартии, согласного выделить на строительство стены только $800 млн, — заявил Малвейни. — Но это абсурдно малая цифра».

Он напомнил, что Трамп требует выделить $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома США Дональд Трамп не исключил нового «шатдауна» в стране после 15 февраля.

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