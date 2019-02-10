Калуга, 10 февраля, 2019, 20:41 — ИА Регнум. В Калужской области суд вынес приговор по уголовным делам в отношении 42-летнего уроженца республики Абхазия и 29-летнего жителя Думиничского района, отбывающих наказание в исправительной колонии общего режима №5.

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Как сообщил 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Сухиничского района Калужской области Максим Сорокин, судом было установлено, что в августе 2018 года 42-летний подсудимый, находясь в медицинской части учреждения исполнения наказания, из мести нанёс другому осуждённому пять ударов в область головы и туловища.

Второй, 29-летнего подсудимый, по аналогичному мотиву, в сентябре 2018 году, находясь в процедурном кабинете медицинской части учреждения, нанёс удар в область головы другому осужденному.

В ходе судебных заседаний оба подсудимых пояснили, что причинили телесные повреждения другим осужденным из личных неприязненных отношений.

Суд признал обоих подсудимых виновными в совершении преступлений и назначил им наказание в виде 1 года 9 месяцев и 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго и общего режима, соответственно.