Москва, 10 февраля, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Очередной этап глобальной просветительской акции «Открытая лабораторная» состоялся 9 февраля. На сегодняшний день это самая большая научно-просветительская акция в мире: в ее рамках работали более 250 площадок в России и более чем в 30 странах. Как сообщают организаторы фестиваля, в этом году «Открытая лабораторная» впервые проходила на нескольких языках, по предварительным подсчетам, в ней приняли участие около 100 тысяч человек во всем мире.

Пресс-служба акции «Открытая лабораторная» В «Открытой лабораторной» приняли участие 100 тыс. человек во всем мире

Акция призвана повысить интерес широкой аудитории к науке, ее участники могут проверить свои базовые знания в основных научных дисциплинах, отвечая на вопросы экзаменторов-«завлабов». В роли последних выступают ученые, сотрудники вузов и научно-исследовательских институтов, чье хобби — популяризация науки и просветительская работа. Интерес к акции вызван, в том числе, и необычным форматом. Участникам предлагается отвечать на необычные вопросы: почему аэробусы летят на высоте именно 10 тысяч метров, может ли целая семья позавтракать одной животной клеткой и т. п. Сами организаторы признаются, что намеренно формулируют вопросы именно так, чтобы они вызывают у участников азарт и желание непременно решить головоломку.

«Открытую лабораторию» основал бизнесмен и филантроп Роман Авдеев, учредитель благотворительного фонда «Арифметика добра», отец 23 собственных и приемных детей. В этом году «Лаба» прошла уже в третий раз, при поддержке Министерства образования и науки РФ, ведущих российских вузов, а также Россотрудничества и Российского научного фонда. Кстати, накануне акции организаторы узнали хорошую новость: 4 февраля «Открытая лабораторная» получила всероссийскую премию Министерства образования и науки РФ «За верность науке» в номинации «Прорыв года».

«Год от года аудитория «Открытой лабораторной» растет, — сказал Роман Авдеев. — Стоит особо отметить, что московская площадка — отнюдь не самая массовая, акция прирастает регионами. Наши лидеры — Свердловская область, Владивосток и другие. К акции постоянно присоединяются новые страны, в том числе и такие экзотические, как Индонезия и Непал. Везде, где есть наши соотечественники, рано или поздно возникают площадки «Открытой лабораторной» и появляются свои завлабы, которые объединяются в сообщество и продвигают идеи просветительства, популяризаторства науки. Если же говорить о глобальной цели, то мы стремимся создать некую особую экосистему, которая включает в себя нынешних и будущих ученых, а также людей, которые просто тянутся к новым знаниям, которым доставляет удовольствие учить и учиться».

Растет не только аудитория «Открытой лабораторной», ширится и ее инструментарий. Теперь проверить свои базовые представления в физике, биологии, химии и астрономии можно будет и онлайн — на сайте laba.media. Поучаствовать в акции можно на ресурсе openlaba.com, там проходит регистрация участников, которым исполнилось 12 лет.

В этом году «Открытая лабораторная» открыла Международный год периодической таблицы химических элементов, объявленный ООН и ЮНЕСКО, поэтому большая часть вопросов, предложенных участникам, была направлена на проверку знаний в области естественных наук и, в первую очередь, химии. Правильность ответов проверяли видные российские ученые: доктор биологических наук Михаил Гельфанд, биолог Александр Панчин, астроном Владимир Сурдин, доктор физико-математических наук Артем Оганов, а также известные популяризаторы науки Ирина Якутенко и Евгения Тимонова. После окончания тестирования участников ждала дополнительная программа: научные шоу, экскурсии, лекции и демонстрации научно-популярных фильмов.

Как обычно, участники «Открытой лабораторной» остались в восторге от акции. Особенно на тех площадках, где она прошла впервые — например, в Абхазии.

«Я учусь в медицинском колледже, и естественно мне интересно все, что связано с химией и биологией. Когда узнал, что у нас проводится такой конкурс, с удовольствием пришел сюда», — рассказал студент Артур Виталиев. Ему вторит семилетний Школьник Никита Кове: «Вопросы очень интересные, некоторые из них достаточно сложные. Мне особенно понравились вопросы по географии и про Менделеева».

Следующая «Открытая лабораторная» традиционно пройдет в канун Дня российской науки, в начале февраля 2020 года.