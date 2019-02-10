Сана, 10 февраля, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Видео ракетной атаки на танк Т-34−85, который принадлежал правительственным силам Йемена, появилось на портале YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

На кадрах видно, как в боевой танк, который стоит на холме, попадает управляемая ракета. Какие именно повреждения получил Т-34−85, пока остаётся неизвестным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда революционно настроенные силы шиитов-хуситов захватили большую часть страны.