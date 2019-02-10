Москва, 10 февраля, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, который ожидается в регионе в понедельник, 11 февраля.

Юлий Клевер. Пурга надвигается

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве будет действовать с 9:00 11 февраля в течение как минимум 12 часов.

В понедельник, 11 февраля, в Москве и Московской области ожидается облачная погода с некоторыми прояснениями. Местами будет идти снег, а на дорогах гололедица. В столичном регионе будет дуть юго-западный ветер со скорость 5−10 метров в секунду. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

На Центральный регион с запада надвигается волна тепла, которую несет ослабевший ураган Эрик. Ранее этот ураган обрушился на Британские острова.