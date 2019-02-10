Архангельск, 10 февраля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Белых медведей, создавших угрозу для жизни и здоровья людей, проживающих на архипелаге Новая Земля, решено усыплять и вывозить за пределы населённых пунктов. Об этом 10 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации муниципалитета Жиганшу Мусина.

М. Иванов. rus-arc.ru Белый медведь около построек

По словам Мусина, сейчас на Новой Земле ждут прибытия специалистов, назначенных Росприроднадзором. В состав оперативной группы вошли четыре человека. Было принято решение с приездом специалистов начать операцию по вывозу медведей. Хищники будут усыплены и с помощью техники вывезены подальше от поселений.

Отстрел животных было решено не проводить, чтобы сохранить популяцию зверя, занесённого в Красную книгу.

Глава муниципалитета пояснил, что в последнее время ситуацию с массовым нашествием хищников удаётся контролировать, отпугивая их, но угроза жизни и здоровью людей сохраняется.

Эксперты связывают нашествие хищников с сезонной миграцией животных и наличием в населённых пунктах свалок с отходами, которые служат пищей медведям.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о введении на территории Новой Земли в Архангельской области режима ЧС из-за массового нашествия белых медведей на населённые пункты архипелага. Медведи стали заходить в населённые пункты и даже в жилые дома. Возле некоторых посёлков скопилось более 50 медведей. Хищники перестали реагировать на отпугивающие раздражители и с каждым днём чувствуют себя всё вольготней.