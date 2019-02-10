Берлин, 10 февраля, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Посол США в Германии Ричард Гренелл потребовал от германских властей перестать экономить на обороне, так как «Россия стоит на пороге». Соотвествующее заявление он сделал в интервью Welt am Sonntag, опубликованном сегодня, 10 февраля.

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Гренелл напомнил, что военный блок НАТО потребовал от всех стран — членов увеличить свои оборонные бюджеты до 2% от внутреннего валового продукта. Однако Германия заявила, что поднимет свои оборонные расходы до 1,5% ВВП.

«НАТО требует 2% (ВВП) к 2024 году. Обязательства Германии по увеличению расходов на оборону до 1,5% недостаточны», — сказал Гренелл.

Он подчеркнул, что Германия должна во что бы то ни стало выполнить взятые на себя обязательства в рамках Североатлантического альянса. В качестве главной угрозы, из-за которой странам НАТО увеличивать свои оборонные бюджеты, Гренелл назвал Россию.

«Америка просто напоминает своему хорошему союзнику Германии, что сейчас не время ослаблять или подрывать НАТО. С Россией на пороге всем должно быть ясно, что НАТО нужно укреплять», — сказал посол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский посол Гренелл рассылал письма германским компаниям с угрозами санкций, если они будут участвовать в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2».