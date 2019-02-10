Ташкент, 10 февраля, 2019, 13:15 — ИА Регнум. О церемонии подписания генерального соглашения об оказании образовательных услуг и договора об использовании помещений между министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана и университетом Вебстера (Webster University), сообщает МИД Узбекистана.

(сс) Good Free Photos Выпускники

«Подписание соглашений знаменует собой открытие в Узбекистане первого постоянно действующего филиала американского вуза», — говорится в сообщении.

С узбекской стороны в церемонии подписания приняли участие заместитель премьер-министра Узбекистана Танзила Нарбаева, министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев и председатель Ассоциации «Узтекстильпром» Илхом Хайдаров.

Президент университета Вебстер Элизабет Стробл выразила признательность за оказанную учебному заведению огромную честь быть первым американским вузом, предоставляющим академические программы в Узбекистане. «Все мы в долгу перед президентом Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёевым за его лидерство в продвижении знаковых реформ в сфере образования, науки и здравоохранения — они создали основу для продвижения нашего партнерства», — цитирует МИД слова Стробл.

Как отметила выступившая на церемонии помощник госсекретаря США по вопросам образования и культуры Мэри Ройс, возглавляемое ею Бюро по вопросам образования и культуры «будет всецело поддерживать «новую эру стратегического партнерства», достигнутую в ходе исторического визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США в мае 2018 года».

В ходе церемонии было заявлено, что университетом Вебстер в Узбекистане будет предоставляться весь спектр академических программ как для бакалавриата, так и для магистратуры, в частности в сфере бизнес-администрирования, маркетинга и предпринимательства, компьютерных наук, журналистики и медиа-индустрии, управление здравоохранением, STEM-образование и инновации и другие направления обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017/2018 учебном году в высшие учебные заведения России поступили 8430 граждан Узбекистана. Правительство РФ выделило 200 бюджетных квот, а вузы еще около 6 тысяч.