Глендейл, США, 10 февраля, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Даллас Старз» проиграл команде «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 февраля «Спорт-Экспресс».

(сс) DalStars9 Хоккеист команды «Даллас Старз»

Игра проходила на льду «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

Счет во встрече открыл защитник хозяев Алекс Голигоски на 9-й минуте, удачно реализовавший большинство. Следующего гола пришлось ждать до второй половины второго периода, когда форвард «Аризоны» Алекс Гальченюк ещё раз удачно реализовал большинство (36-я) и этим удвоил преимущество своей команды.

В третьем периоде Гальченюк ещё раз поразил ворота «Далласа» (44-я), а затем гостям удалось отыграть две шайбы, это сделали Бретт Ритчи и Александр Радулов (оба на 57-й минуте). Однако на большее их не хватило.

Отметим, этой победой «Аризона» прервала свою серию из пяти поражений подряд и с 53 очками находится на 11 позиции западной конференции НХЛ, «Даллас» там же с 61 очком на шестой строчке.