Ванкувер, Канада, 10 февраля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Сотни домохозяйств, госучреждений и магазинов остались без электроснабжения в провинции Британская Колумбия в Канаде из-за мощного шторма. Об этом 10 февраля сообщил телеканал CTV.

(сс) Colin Knowles Ванкувер

Всего электроснабжения лишились более 55 тысяч потребителей. Региональная эектросетевая компания BC Hydro проводит аварийно-восстановительные работы, устраняя обрывы на электросетях. О времени завершения работ не сообщается.

По данным синоптиков, скорость порывов ветра в регионе достигает 25 м /секунду. Сильный шторм затронул в основном южную часть региона Британская Колумбия, где расположен крупнейший город в провинции — Ванкувер. Здесь из-за стихии было отменено паромное сообщение.

Кроме того, сообщается, что в порту города Хорс-Бэй затонула баржа, пришвартованная у пирса. Причиной затопления стали сильные волны, поднявшиеся в результате порывистого ветра.

О погибших и пострадавших данных не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о непогоде в австралийском Сиднее, которая стала причиной отключения электроэнергии в 28 700 жилых домах.