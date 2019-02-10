Оттава, 10 февраля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» проиграл с крупным счетом команде «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 февраля «матч ТВ».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж Борис Дежкин. 1964. СССР Гол!

Встреча проходила на льду «Канадиен Тайр-центра» в Оттаве и закончилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.

Счет во встрече открыл форвард хозяев Марк Стоун (3-я минута), затем его коллега по клубу Райан Дзингел увеличил разрыв в счете (13-я).

Во втором периоде Брайан Литтл отыграл одну шайбу (23-я), однако сначала Марк Стоун (30-я) удачно реализовал большинство и восстановил преимущество хозяев в две шайбы и оформив в мачте дубль, а затем его коллега Мэтт Дюшен (33-я) увеличил это преимущество до трех голов.

В третьем периоде команды обменялись шайбами — Зак Смит забил у «Оттавы (56-я) и Брендан Лемье у «Виннипега» (60-я), сохранив установившуюся во втором периоде разницу в счете.

Отметим, это третье подряд поражение для «Виннипега» и по итогам игры клуб с 71 очком находится на третьем месте западной конференции НХЛ, «Оттава» с 47 очками замыкает турнирную таблицу востока на шестнадцатой позиции.