Эдмонтон, Канада, 10 февраля, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» нанес поражение с разгромным счетом хоккеистам «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 10 февраля «Спорт-Экспресс».

(сс) Elliot Маскот хоккейного клуба «Сан-Хосе Шаркс» Эс-Джэй Шарки

Встреча проходила в Эдмонтоне и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

По ходу матча гости быстро повели в счете с разрывом в три шайбы и смогли удержать это преимущество до конца.

В составе победителей шайбы на счету Кевина Лабанка, оформившего в мачте хет-трик (11-я, 27-я в большинстве, 42 минуты), Патрика Кейна (13-я) и чешского форварда «Сан-Хосе» Томаша Гертла (45-я).

У их оппонентов голами отметились Райан Ньюджент-Хопкинс (33-я в большинстве) и Зак Кассиан (55-я).

Отметим, по итогам игры «Сан-Хосе» с 73 очками находится на второй строке западной конференции НХЛ, «Эдмонтон» там же с 53 очками на тринадцатой позиции.