Кубинка, Московская область, 10 февраля, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Российские летчики из пилотажной группы Воздушно-космических сил России «Русские Витязи» на истребителях Су-30 СМ показали новую фигуру высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает телеканал «Звезда».

А.В. Колесников ИА Красная Весна Русские Витязи

Сперва группа из четырех самолетов «Русских Витязей» выполнила уже знакомые фигуры высшего пилотажа — «горку» с разворотом, синхронную «бочку» и синхронную же «петлю Нестерова».

А затем пилоты продемонстрировали новую фигуру высшего пилотажа — роспуск после набора высоты. Особенностью данного маневра является то, что раньше четверка самолетов «Русских Витязей» заходили на зрителя и разлетались в разные стороны, а сейчас самолеты практически вертикально поднялись вверх и разошлись в четыре стороны на высоте около тысячи метров. Самолеты таким образом описали траекторию полета «большой цветок».

Новая фигура высшего пилотажа войдет в показательные маневры «Русских Витязей» на различных авиасалонах.