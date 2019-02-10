Москва, 10 февраля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Дата первого пилотируемого полёта к Луне не может быть названа, так как ещё не утверждена федеральная программа по созданию ракеты-носителя «Енисей», сообщил советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по науке Александр Блошенко ТАСС.

(сс) Ponciano Луна

Александр Блошенко рассказал, что по правилам формирования федеральных целевых программ разработано несколько вариантов создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Енисей». Программа минимум предполагает реализацию единичного пуска с облётом Луны, программа максимум — осуществление нескольких пилотируемых миссий на Луну, развёртывание окололунной спутниковой группировки и проведение большого комплекса научных исследований.

Представитель Роскосмоса подчеркнул, что каждый из этих сценариев предполагает различное финансирование, также от размера выделяемых средств зависят и сроки реализации программы. Он добавил, что пока не будет принята программа создания «Енисея» и выделено финансирование, в госкорпорации не смогут представить конкретных сценариев освоения Луны.

«Мы хотели бы попросить воздержаться от спекуляций по этому вопросу со ссылками на некие «осведомленные источники в отрасли» или рабочие документы отраслевых институтов», — подытожил Блошенко.

Напомним, 9 февраля РИА Новости со ссылкой на документы ЦНИИмаш заявило, что первая пилотируемая экспедиция на Луну должна состояться в 2031 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 января генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил об утверждении плана-графика создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Енисей» к 2028 году.