Хьюстон, США, 10 февраля, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона НБА, сообщает 10 февраля «Матч ТВ».

(сс) Ed Schipul Маскот баскетбольного клуба «Оклахома-Сити Тандер» Бизон Рамбл

Встреча проходила в Хьюстоне и закончилась со счетом 117:112 в пользу гостей.

Самым результативным у победителей и в игре стал нападающий гостей Пол Джордж, который набрал 45 очков в игре. Также его партнер по клубу Рассел Уэстбрук записал на свой счет трип-дабл с 21 очком, 12 подборами и 11 результативными передачами.

У их оппонентов самым результативным стал Джеймс Харден, который набрал 45 очков. Его коллега по «Рокетс» Кеннет Фарид набрал в матче дабл-дабл с 17 очками и 12 подборами.

Отметим, это третья подряд победа «Оклахомы» и по ее итогам клуб с 91 очком находится на пятом месте в турнирной таблице регулярного сезона НБА, «Хьюстон» с 87 очками на десятой позиции.