Москва, 10 февраля, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Звезда популярного фильма «Такси» Сами Насери вновь решил посетить Россию, сообщает 8 февраля издание Starhit.ru.

Цитата из к/ф «Такси». реж Жерар Пирес. 1998. Франция Сами Насери

Несмотря на то, что во время прошлого посещения российской столицы актер был серьезно избит, он все-таки нашел смелость на повторную поездку в Москву.

Целью посещения России Насери стало участие в проекте «Учитель», организованном его братом Биби Насери. В съемках примут участие дети, проживающие в детских домах, а также заключенные детских колоний.

Напомним, звезда одной из популярнейших франшиз Евросоюза Сами Насери не раз посещал Россию. Прошлый его визит закончился госпитализацией и операцией на хрусталике глаза. Дело в том, что актер не смог поделить очередь в одном из караоке-баров, что стало причиной драки.