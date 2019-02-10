Вашингтон, 10 февраля, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Глава штаба ВМС США Джон Ричардсон заявил, что американские военные должны не реагировать на российские угрозы, а принимать превентивные меры. Об этом сообщает Business Insider.

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В ходе выступления в американском аналитическом центре Атлантический совет, действующем при НАТО, глава штаба ВМС США Джон Ричардсон заявил, что американские военные должны отреагировать на активность России, «захватывающей» ключевые водные магистрали.

«Мы должны думать не только об ответных действиях и ответном ударе, но и о том, как мы должны действовать первыми… Я думаю, что было бы отлично, если бы мы смогли заставить Россию реагировать на действия с нашей стороны. Иногда следует играть белыми фигурами на доске», — заявил Ричардсон.

Он отметил, что одним из направлений действий, направленных на «сдерживание» России, является развёртывание систем ПРО в странах восточной Европы. Ричардсон прямо заявил, что американская система ПРО «Иджис», развёрнутая в Румынии, направлена против России.

Отметим, что ранее представители США заявляли, что системы ПРО «Иджис» в Румынии и Польше развёрнуты для противодействия угрозам со стороны Ирана.

Также глава штаба ВМС США призвал американских военных быть решительнее при взаимодействии с Китаем, который якобы нарушает правила поведения военных судов в море.

«Я думаю, что мы должны быть немного более мускулистыми, чтобы обеспечить соблюдение правил», — добавил Ричардсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в МИД РФ заявили, что размещение американских наземных противоракетных комплексов «Иджис» в Румынии и Польше является грубым нарушением обязательств по Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).